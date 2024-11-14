4 млн получат бойцы СВО, получившие инвалидность из-за ранения

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Путин увеличил размер разовой выплаты участникам СВО при получении ранения, повлекшего инвалидность, до 4 млн рублей.

Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

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Фото: официальный портал правовой информации

Накануне правительство утвердило размеры единоразовых выплат раненым участникам СВО: при тяжелых увечьях сумма составит 3 млн рублей, при легких ранениях — 1 млн рублей, а в случае иных травм — 100 тыс. рублей.

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30.10.2024 307
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