Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который вводит возможность оформить ДТП на портале «Госуслуги» при наличии полиса ОСАГО.

Документ будут рассматривать 19 ноября.

Отметим, что указанные изменения касаются именно оформления европротокола, который допускается, если в ДТП не пострадали люди, в нем участвовало не более двух авто, у обоих водителей есть полис ОСАГО, а имущество третьих лиц и инфраструктура (например, заборы, столбы) не повреждены. В остальных случаях требуется вызывать ГАИ.