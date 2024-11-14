УФАС Ленобласти внесло поставщика перчаток в реестр недобросовестных за срыв контракта

УФАС России внесло поставщика перчаток в реестр недобросовестных за срыв контракта с Выборгской межрайонной больницей.

По итогам электронного аукциона Выборгская больница заключила с компанией контракт на поставку медицинских перчаток стоимостью 1,5 млн. рублей. Однако поставщик не выполнил обязательства и проигнорировал несколько заявок больницы.

Комиссия учла социальную значимость товара для надлежащего лечения пациентов, и бездействия поставщика негативно повлияли на оказание медицинских услуг.

. Поставщик был включен в реестр недобросовестных на 2 года без права участия в госзакупках.