Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Гатчиной

В Гатчинском округе Ленобласти сегодня, 14 ноября, произошел сход с рельсов шести вагонов грузового поезда.
Инцидент произошел на железнодорожной станции Гатчина-Товарная-Балтийская. Пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
По факту случившегося проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
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