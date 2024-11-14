Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Гатчиной

В Гатчинском округе Ленобласти сегодня, 14 ноября, произошел сход с рельсов шести вагонов грузового поезда.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Гатчина-Товарная-Балтийская. Пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

По факту случившегося проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.