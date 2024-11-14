Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Гатчиной

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В Гатчинском округе Ленобласти сегодня, 14 ноября, произошел сход с рельсов шести вагонов грузового поезда.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Гатчина-Товарная-Балтийская. Пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет.

Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Гатчиной поезд, Ленобласть, Гатчина, вагоны сошли
Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Гатчиной поезд, Ленобласть, Гатчина, вагоны сошли
Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Гатчиной поезд, Ленобласть, Гатчина, вагоны сошли
Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Гатчиной поезд, Ленобласть, Гатчина, вагоны сошли
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

По факту случившегося проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

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Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Гатчиной поезд, Ленобласть, Гатчина, вагоны сошли
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10.11.2024 152
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