У Каменногорска загорелся вагон поезда с древесиной

Сегодня рано утром, 10 ноября, на железнодорожной станции Каменногорск-1 в Ленобласти произошло возгорание вагона с древесиной.

Состав следовал со станции Хвойная на Светогорский ЦБК. Возгорание ликвидировано. Никто не пострадал, задержки движения поездов не произошло, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку.