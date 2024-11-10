У Каменногорска загорелся вагон поезда с древесиной

Сегодня рано утром, 10 ноября, на железнодорожной станции Каменногорск-1 в Ленобласти произошло возгорание вагона с древесиной.
Состав следовал со станции Хвойная на Светогорский ЦБК. Возгорание ликвидировано. Никто не пострадал, задержки движения поездов не произошло, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку.
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