Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал о просьбе к Владимиру Путину. Футболист попросил бы отменить Fan ID.

«Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовал атмосферу полного стадиона», – поделился Артем Дзюба

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев допустил введение штрафов клубам за низкий процент зрителей в рамках борьбы с плохой посещаемостью матчей.

В декабре 2021 года Госдума приняла закон о Fan ID. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя. В ответ на это решение активные фанаты клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.