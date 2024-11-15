Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал о просьбе к Владимиру Путину. Футболист попросил бы отменить Fan ID.
«Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовал атмосферу полного стадиона», – поделился Артем Дзюба
Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев допустил введение штрафов клубам за низкий процент зрителей в рамках борьбы с плохой посещаемостью матчей.
В декабре 2021 года Госдума приняла закон о Fan ID. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя. В ответ на это решение активные фанаты клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.
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13.11.2024 205