Похвалившего самого себя российского футбольного судью дисквалифицировали

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Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранила арбитра Владислава Безбородова от работы на матчах РПЛ до конца сезона.  

Судья дисквалифицирован за нарушения, предусмотренные статьей 12.6 дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС – опоздание на предматчевое совещание.

Ранее сообщалось, что Дисциплинарная комиссия судейского комитета рассмотрит хвалебные сообщения в социальных сетях, которые могут принадлежать Владиславу Безбородову. На скриншотах сказано, что «он один остался, который умеет судить».

Владислав Безбородов начал судейскую карьеру в 2001 году. С 2007 года обслуживает матчи РПЛ.

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06.05.2023 2249
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