Похвалившего самого себя российского футбольного судью дисквалифицировали

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранила арбитра Владислава Безбородова от работы на матчах РПЛ до конца сезона.

Судья дисквалифицирован за нарушения, предусмотренные статьей 12.6 дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС – опоздание на предматчевое совещание.

Ранее сообщалось, что Дисциплинарная комиссия судейского комитета рассмотрит хвалебные сообщения в социальных сетях, которые могут принадлежать Владиславу Безбородову. На скриншотах сказано, что «он один остался, который умеет судить».

Владислав Безбородов начал судейскую карьеру в 2001 году. С 2007 года обслуживает матчи РПЛ.