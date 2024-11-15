Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с российскими журналистами высказал мнение о том, что стране было бы экономически выгодно присоединиться к БРИКС. По мнению политика, это не противоречит членству в НАТО и ЕС. Анализ экономических показателей демонстрирует, что сфера интересов ФРГ лежит скорее в стороне Пекина, нежели Вашингтона.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ЛенТВ24, с чем связаны эти высказывания, и может ли это случиться в необозримом будущем.

«Германия переживает в настоящее время серьезный политический кризис. На федеральном уровне правительство Шольца не располагает большинством, началась подготовка к досрочным выборам. Довольно сложно идет процесс формирования коалиций и на земельном уровне. Новые правительства пока так и не появились в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. В Берлине сейчас не до обсуждения экономических вопросов», – считает Сергей Перминов

По мнению сенатора, США являются основным торговым партнером для ФРГ в сфере экспорта. Если опасения по поводу ограничительных мер Дональда Трампа применительно к ЕС оправдаются, то немецкую экономику могут ожидать сложные времена. В третьем квартале ее рост и так был на уровне 0,2 %. Это смогло лишь немного компенсировать прежнее проседание.

«Сотрудничество германцев с Китаем, хотя и развивается, но находится под постоянным политическим давлением по идеологическим соображениям. Удерживать «шпагат» между атлантической солидарностью и интересами своей экономики становится практически невозможной задачей. Сторонники концептуально новых подходов пока находятся в меньшинстве. Присоединение к БРИКС – поворот, условия для которого на данный момент не созрели», – резюмировал Сергей Перминов