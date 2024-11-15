Электропоезд сбил школьницу в Тосненском районе

Проводится проверка по факту травмирования 15-летней девочки на станции Саблино вечером 14 ноября. По предварительным данным, несовершеннолетнюю около станции Саблино в Тосненском районе сбил электропоезд сообщением Санкт-Петербург-Тосно.

По данным СК, школьница переходила железнодорожные пути в наушниках. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось из-за небольшого расстояния.

Пострадавшую госпитализировали с различными травмами. По факту произошедшего Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку.