Электропоезд сбил школьницу в Тосненском районе

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Проводится проверка по факту травмирования 15-летней девочки на станции Саблино вечером 14 ноября. По предварительным данным, несовершеннолетнюю около станции Саблино в Тосненском районе сбил электропоезд сообщением Санкт-Петербург-Тосно. 

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Фото: Telegram-канал Западного МСУТ СК России

По данным СК, школьница переходила железнодорожные пути в наушниках. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось из-за небольшого расстояния.

Пострадавшую госпитализировали с различными травмами. По факту произошедшего Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку.

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04.11.2024 1372
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