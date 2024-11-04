Пассажирский автобус перевернулся в Тосненском районе. Есть погибший

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Маршрутный автобус № 313 съехал в кювет и перевернулся на автодороге в районе поселка Строение Тосненского района 3 ноября.  

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Фото: Аварийно-спасательной службы ЛО

Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным Леноблтранса, в Тосненском районе с остановками в Строении действуют три маршрута перевозчика «Вест-Сервис».

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