Пассажирский автобус перевернулся в Тосненском районе. Есть погибший

Маршрутный автобус № 313 съехал в кювет и перевернулся на автодороге в районе поселка Строение Тосненского района 3 ноября.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным Леноблтранса, в Тосненском районе с остановками в Строении действуют три маршрута перевозчика «Вест-Сервис».