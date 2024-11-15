Александра Дрозденко вручил награды лидерам по «Производительности труда»

Итоги работы по нацпроекту подвели сегодня на конференции «Производительность труда»

«От «социалки» до тяжелой промышленности – внедрение «бережливых практик» дает результат везде, будь это сокращение записи приема к врачу или увеличение скорости загрузки угля в областных портах. В Ленобласти в нацпроекте «Производительность труда» уже сотня участников, их выручка – это пятая часть всего ВРП

Результат нашей работы виден и из столицы: ленинградский опыт масштабирования «бережливых» практик на социальную сферу востребован в регионах, поэтому несмотря на трансформацию нацпроекта отраслевая подкомиссия Госсовета России под моим руководством продолжает работу», — прокомментировал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Награды получили 12 областных предприятия-передовика «бережливости».

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Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда». На территории региона уже 105 предприятий внедряют инструменты бережливого производства. Кроме того, открыт региональный центр компетенций на базе АНО «ЦРП ЛО», открыты три «Фабрики процессов» на базе политехнических техникумов, где можно пройти переобучение. Сейчас по поручению президента России нацпроект продлен до 2030 года и расширен на государственные и муниципальные сферы.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. Для участников нацпроекта возможна такая мера поддержки как инвестиционный налоговый вычет.