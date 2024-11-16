Сборная России по футболу с рекордным счетом разгромила противника в товарищеском матче

Сборная России по футболу одержала разгромную победу со счетом 11:0 над национальной командой Брунея в товарищеском матче на стадионе «Краснодар».

На 59-й секунде счет открыл полузащитник Иван Обляков. На седьмой минуте автогол забил хавбек Нур Отман. Через две минуты отметился российский защитник Евгений Морозов. На 28-й минуте Иван Обляков оформил дубль.

Во втором тайме на 48-й минуте забил полузащитник Лечи Садулаев. На 57-й минуте – хавбек Никита Кривцов. На 62-й минуте – нападающий Тамерлан Мусаев. Еще через пять минут отметился полузащитник Андрей Мостовой. Затем отличились Черников, Батраков и Адамов.

Победа со счетом 11:0 стала рекордной для сборной России по футболу.