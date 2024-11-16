Имя Мухаммад третий год подряд стало самым популярным в российском регионе

Самым популярным мужским именем для новорожденных в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) с начала 2024 года стало Мухаммад – его выбрали для 339 детей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Среди девочек чаще всего встречалось имя София (232). Имя Мухаммад лидирует в регионе уже третий год подряд, в 2021 году самым популярным мужским именем было Александр.

Другими популярными именами для мальчиков в регионе стали Михаил, Артем, Александр и Роман. Новорожденных девочек чаще всего называли Анной, Аминой, Евой и Марией.