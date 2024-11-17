В Сертолово спасли увязшего в болоте 80-килограммового пса Хана

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели вызволили из болота провалившегося пса по кличке Хан.

Обнаружили 14-летнюю средне-азиатскую овчарку в темноте, в топи и под снего-дождем. Внушительных размеров собаку пришлось вытаскивать из болота с помощи подручных средств и транспортировать ее до дома при помощи спасательных петель. На всю процедуру ушло не менее часа. На месте работала дежурная смена 100 пожарной части Леноблпожспас, помогали им хозяева пса.

Видео: комитет правопорядка и безопасности ЛО

По словам хозяев, Хан пропал еще утром, члена семьи искали по всей округе. Сейчас пес дома: поел, обсох, спит и приходит в себя под одеялом, рассказали в комитете правопорядка и безопасности региона.