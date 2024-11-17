В Госдуме хотят снизить возраст для дачи присяги при получении гражданства

В Госдуму внесли законопроект о снижении с 18 до 14 лет возраста лиц, обязанных принести присягу гражданина РФ при приобретении гражданства, документ доступен в думской электронной базе.

«В целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации законопроектом предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет», — сказано в документе.

Также законопроектом предлагается считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу гражданина РФ.