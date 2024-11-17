В РАН поддержали идею законодательно запретить услуг тарологов

Российская академия наук поддерживает идею законодательного запрета услуг тарологов, заявили РИА Новости в РАН.
В академии отметили, что гадание на картах Таро с целью якобы предсказать будущее того или иного человека – это типичная лженаука. Тарологи пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях, что может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни потребителей этих услуг.
Законопроект, который будет запрещать рекламу услуг тарологов, планируется представить в Госдуму в ближайшее время и сейчас находится на завершающей стадии.
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