Финансовый аналитик: реальный рост цен на продукты в России превысил 50%

Реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50% в 2024 году, сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Газетой.Ru».

«Реальная инфляция по продуктам питания составила с начала года от 50% до 100%, если не больше. Ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создают дополнительное инфляционное давление», — отметил Антонов.

Он отметил, что рост может продолжиться и в 2025 году. Из-за высоких темпов инфляции уровень реальных зарплат россиян будет снижаться, особенно это заметят жители регионов, где уровень зарплат значительно ниже столичного.