Ленобласть вошла в топ-25 регионов России с самыми высокими зарплатами

Ленинградская область заняла 22 место в рейтинге регионов России по зарплатам в 2024 году, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Согласно рейтингу, в 47 регионе 14,5% работников получают зарплату выше 100 тысяч рублей. Ровно столько же сотрудников получают низкую зарплату — менее 30 тысяч рублей. Размер типовой зарплаты в Ленобласти составляет от 38 до 81 тысячи рублей.

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Первое место в рейтинге занял Чукотский автономный округ, в котором 66,6% работников получают в месяц свыше 100 тысяч рублей. В пятерку лидеров также вошли Ямало-Ненецкий АО (58,6%), Магаданская область (56,3%), Ненецкий АО (47,4%) и Москва (44,5%). Последнюю строчку рейтинга заняла Республики Ингушетия (2,4%).