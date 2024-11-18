Мужчина залил газом двоих оппонентов в Кингисеппском районе

Полиция Кингисеппского района 17 ноября завела уголовное дело о хулиганстве. Это случилось после того, как правоохранителям сообщили о потасовке в поселке Котельский.
По предварительным данным, 39-летний безработный из Усть-Луги поссорился с двумя оппонентами 42 и 38 лет. В ходе конфликта мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета.
Пострадавшим помощь врачей не потребовалась. Владелец устройства задержан. Официально оружие не зарегистрировано. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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21.05.2022 16437