Мужчина залил газом двоих оппонентов в Кингисеппском районе

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Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

Полиция Кингисеппского района 17 ноября завела уголовное дело о хулиганстве. Это случилось после того, как правоохранителям сообщили о потасовке в поселке Котельский.

По предварительным данным, 39-летний безработный из Усть-Луги поссорился с двумя оппонентами 42 и 38 лет. В ходе конфликта мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета.

Пострадавшим помощь врачей не потребовалась. Владелец устройства задержан. Официально оружие не зарегистрировано. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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21.05.2022 16437
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