В Петербурге с пьяных водителей взыскали более 23 млн рублей

С начала года в Петербурге взыскали более 23 млн рублей с пьяных водителей, сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП России по городу.

Судебными приставами Петербурга было возбуждено 1280 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД. Фактическим исполнением было закрыто 774 исполнительных производства.

Чаще всего пьяными за руль садились жители Красносельского, Фрунзенского и Выборгского районов города.

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Напомним, за вождение в нетрезвом виде предусмотрена административная ответственность — лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также взыскание штрафа в размере 30 тыс. рублей.