В России с 2025 года могут увеличить штрафы за нарушение ПДД

В России с 1 января 2025 года могут увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) внесло правительство РФ, сообщают «Ведомости».

Штраф за непристегнутый ремень безопасности вырастет с 1000 до 1500 рублей, за вождение в пьяном виде – с 30000 до 45000, за отказ от освидетельствования – с 30000 до 45000. Штрафы за превышение скорости и нарушение знаков вырастут с 500-5000 до 750-7500 рублей. Максимальные суммы предполагаются для Москвы и Петербурга.

За причинение легкого и среднего вреда здоровью штрафы возрастут до 3700-7500 и 15000-30000 рублей вместо 2500-5000 и 10000-20000 соответственно.

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Изменятся и условия оплаты штрафов: водители смогут уплатить 75% штрафа в течение 30 дней, вместо текущих 50% за 20 дней.