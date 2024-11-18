В парке Романовка откроют бесплатный каток

Бесплатный каток в парке Романовка заработает с 1 декабря. Площадь ледового поля составит 1000 квадратных метров.

Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 вечера по сеансам: по полтора часа с перерывом на техническое обслуживание льда. За один сеанс на ледовое поле смогут выйти до 100 человек.

На момент подготовки публикации уже полностью собрана технологическая плита охлаждения и магистральные трубы. Вскоре поле начнут заполнять хладогентом и подключат к холодильному агрегату.