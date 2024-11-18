Дорогу к поселку в Выборгском районе очистят от сухостоя после обращения к Александру Дрозденко

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 18 ноября 2024 года к Александру Дрозденко обратилась жительница Выборгского района. Женщина попросила очистить дорогу к поселку Вещево от сухостоя.
Сухие ели падают на проезжую часть. Это опасно для водителей автомобилей и автобусов.
«Надо расчистку от сухостоя делать, особенно там, где линии электропередач и дороги. Вопрос особенно остро встает осенью, когда сильные штормы и ветра. Надо провести обследование по всей Ленобласти, где проходят дороги и линии электропередач, чтобы сухостой убрать. Точно дам все необходимые поручения дорожному комитету», – ответил Александр Дрозденко
По словам губернатора, Ленинградской области необходимо продумать программу с финансированием на 2025 год, чтобы вопрос сухостоя был полностью решен.
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18.11.2024 91