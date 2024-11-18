Дрозденко показал затейливые узоры из инея на траве и листьях

В понедельник, 18 ноября, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры и пожелал всем жителя Ленобласти недели, наполненной добрыми и успешными делами.
«Одна снежинка — еще не снег: пока в Ленобласти встречаем узоры из инея. Интересно, что иней считается осадками, а форма ледяных кристаллов зависит от температуры воздуха», — подписал он фото.
Фото: t.me/drozdenko_au_lo
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