Дрозденко показал затейливые узоры из инея на траве и листьях

В понедельник, 18 ноября, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры и пожелал всем жителя Ленобласти недели, наполненной добрыми и успешными делами.

«Одна снежинка — еще не снег: пока в Ленобласти встречаем узоры из инея. Интересно, что иней считается осадками, а форма ледяных кристаллов зависит от температуры воздуха», — подписал он фото.

Фото: t.me/drozdenko_au_lo