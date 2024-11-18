Александр Дрозденко поручил решить вопрос с доступностью транспорта в Мурино

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 18 ноября 2024 года к Александру Дрозденко обратилась жительница Мурино.

Она попросила разобраться с тем, что многим местным жителям сложно добираться до метро, поскольку общественный транспорт плохо ходит.

«Знаю, что у жителей западного Мурино сложности с маршрутами 667, 668. Мы проводили проверки, и они подтвердили, что подрядчик работает плохо: есть срывы по графику, не хватает автобусов, водителей. Мы уже встречались с несколькими потенциальными перевозчиками, которые готовы на конкурсной основе зайти в город. После 31 декабря уже придет новый подрядчик. И я согласен: перевозчика надо менять. Прошу район взять это на контроль. Не должны мы каждую неделю решать один и тот же вопрос», – ответил Александр Дрозденко