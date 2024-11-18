В Ленобласти отменят критерий нуждаемости в льготах для почетных доноров

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В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 18 ноября 2024 года к Александру Дрозденко обратился житель Мурино, почетный донор РФ.

Он не может пользоваться льготами, в том числе на транспорт, потому что в Соцкодексе прописан критерий нуждаемости. И попросил губернатора его отменить.

«Донорство – реальный поступок, сдавать на регулярной основе кровь. Это спасение жизней и социальный эффект», – отметил Александр Дрозденко

Глава региона ответил, что в течение двух месяцев критерий нуждаемости отменят.

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18.11.2024 23
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