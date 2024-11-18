Дорожники оценят состояние моста в Рябово после обращения к Александру Дрозденко

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 18 ноября 2024 года к Александру Дрозденко обратилась жительница поселка Рябово Тосненского района.
Женщина рассказала, что мост через железную дорогу находится в ветхом состоянии. Однако акта аварийности по нему нет.
Глава региона поручил специалистам дорожного комитета и администрации в течение месяца выехать и провести обследование. Затем предоставить предложения по работе.
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