Дорожники оценят состояние моста в Рябово после обращения к Александру Дрозденко

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 18 ноября 2024 года к Александру Дрозденко обратилась жительница поселка Рябово Тосненского района.

Женщина рассказала, что мост через железную дорогу находится в ветхом состоянии. Однако акта аварийности по нему нет.

Глава региона поручил специалистам дорожного комитета и администрации в течение месяца выехать и провести обследование. Затем предоставить предложения по работе.