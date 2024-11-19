Водитель насмерть сбил пешехода в поселке Дунай

Смертельный наезд на пешехода произошел вечером 18 ноября на 2-ой линии в поселке Дунай Всеволожского района Ленобласти.
Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 50-летний водитель Toyota Camry вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.
Личность погибшего устанавливается, на вид ему 50 лет. Проводится проверка.
Вам будет интересно
ДТП произошло в ночь на 18 ноября возле деревни Куйвози Всеволожского района Ленобласти. На неосвещенном участке трассы водитель Hyundai Solaris сбил...
18.11.2024 106