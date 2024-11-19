Водитель насмерть сбил пешехода в поселке Дунай

Смертельный наезд на пешехода произошел вечером 18 ноября на 2-ой линии в поселке Дунай Всеволожского района Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 50-летний водитель Toyota Camry вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Личность погибшего устанавливается, на вид ему 50 лет. Проводится проверка.