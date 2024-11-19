ФК «Ленинградец» вошел в тройку лидеров по итогам первой части сезона

После 18 туров футбольная команда из Ленинградской области заняла третье место, набрав 28 очков. Команда Вадима Евсеева не проигрывала девять туров подряд и ушла на зимний перерыв непобежденной.

В матче с «Волгарем» ленинградцы сравняли счет на последней минуте компенсированного времени, сохранив третье место. На первой строчке расположился «Челябинск» с 35 очками, на второй – «Спартак» из Костромы с 32 очками.

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Также в весенний этап «Золотой» группы Второй лиги «А» прошли «Кубань» (Краснодар), «Волгарь» (Астрахань), «Велес» (Москва). На втором этапе добавятся четыре лучших представителя «Серебра» – «Родина»-2 (Москва), «Волга» (Ульяновск), «Торпедо» (Миасс), «Машук» (Пятигорск).

Первый официальный матч после зимнего перерыва команды сыграют в начале марта.