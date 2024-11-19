Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 135 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.

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Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Противник потерял до 510 военнослужащих, четыре автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 105-мм гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 550 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР. ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 65 военнослужащих, 11 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.