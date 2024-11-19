Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

Владимир Путин утвердил своим указом основы обновленной государственной политики России в области ядерного сдерживания.
Соответствующий документ появился в интернет-портале правовой информации.
В обновленной доктрине расширен перечень военных угроз, для нейтрализации которых допустимо использовать ядерное оружие. В частности, из ядерной доктрины следует, что агрессия против РФ любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока. Кроме того, решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ.
Документ вступает в силу со дня его подписания — 19 ноября 2024 года.
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