В Ленобласти и Петербурге наступает предзимье

Синоптик Колесов заявил, что эта неделя станет переходной на предзимье.

Наступившая неделя в Санкт-Петербурге и Ленинградской области станет переходной к зиме, обещая смену погоды от относительно теплой к холодной и снежной.

Как рассказал синоптик Александр Колесов, начало недели будет ветреным и дождливым, с температурой воздуха от +4 до +2 градусов. Кульминацией станет прохождение циклона «Quiteria», который, преодолев южную Балтику, направится к Хельсинки. Его влияние на погоду в Петербурге ожидается с 20 ноября.

В первой половине дня город окажется под воздействием атмосферного фронта, который спровоцирует мокрый снег с дождем при температуре около нуля градусов. В центре и прибрежных районах температура может оставаться положительной — +1…+2 градуса).

В Ленинградской области осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются повсеместно, с температурой местами ниже нуля. Точное количество выпавшего снега станет известно по мере приближения циклона.