Роскачество назвало 4 правила в сезон распродаж

Эксперты рассказали, как не попасться на уловки нечестных продавцов.
Роскачество опубликовало рекомендации для покупателей, планирующих совершать покупки в «Черную пятницу». Эксперты советуют придерживаться четырех основных правил, чтобы избежать импульсивных трат и получить максимальную выгоду:
- Составьте список покупок. Заранее определите, что именно вам необходимо приобрести, чтобы избежать спонтанных покупок и не опустошить свой кошелек.
- Сделайте отложенные покупки. «Черная пятница» — идеальное время для приобретения товаров, покупку которых вы откладывали. В этот период многие бренды предлагают скидки до 70% на текущие коллекции. Следите за выгодными предложениями.
- Используйте кешбэк. Проверьте предложения вашего банка и воспользуйтесь программами кешбэка, которые позволяют вернуть до 30% от суммы покупки.
- Уточняйте о картах лояльности. Не забудьте уточнить у кассира о наличии дополнительных скидок по картам лояльности, которые могут существенно снизить стоимость покупки.
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17.11.2024 169