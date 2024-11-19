Роскачество назвало 4 правила в сезон распродаж

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Эксперты рассказали, как не попасться на уловки нечестных продавцов.

Роскачество опубликовало рекомендации для покупателей, планирующих совершать покупки в «Черную пятницу».  Эксперты советуют придерживаться четырех основных правил, чтобы избежать импульсивных трат и получить максимальную выгоду:

  1. Составьте список покупок. Заранее определите, что именно вам необходимо приобрести, чтобы избежать спонтанных покупок и не опустошить свой кошелек.
  2. Сделайте отложенные покупки. «Черная пятница» — идеальное время для приобретения товаров, покупку которых вы откладывали. В этот период многие бренды предлагают скидки до 70% на текущие коллекции.  Следите за выгодными предложениями.
  3. Используйте кешбэк. Проверьте предложения вашего банка и воспользуйтесь программами кешбэка, которые позволяют вернуть до 30% от суммы покупки.
  4. Уточняйте о картах лояльности. Не забудьте уточнить у кассира о наличии дополнительных скидок по картам лояльности, которые могут существенно снизить стоимость покупки.
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