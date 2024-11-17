В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать хурму и сделать ее менее вяжущей. Сейчас как раз активный сезон продажи этих плодов.

В Роскачестве рассказали, что хурма бывает вяжущих и не вяжущих сортов, при этом вяжущие более полезны. Они содержат танины, полезные для щитовидной железы.

Круглая или приплюснутая хурма обычно не вяжет и слаще. Коническая форма указывает на вяжущий сорт. Твердые плоды, скорее всего, незрелые, мягкие – перезревшие. Бледная или зеленоватая хурма – недозрелая. Спелый плод ярко-оранжевый, при надавливании чуть проминается, затем восстанавливая форму. Околоплодные листья должны быть сухими, а плод под ними – коричневым.

Вам будет интересно Эксперт рассказал, когда цены на сливочное масло начнут снижаться В Союзе предприятий молочной отрасли считают, что это произойдет в течение ближайшего месяца. Стоимость сливочного масла в России начнет снижаться в... 25.10.2024 312

Если хурма чересчур вяжет, ей нужно дозреть, а для этого полежать в пакете несколько дней при комнатной температуре. Можно ускорить процесс, подложив к ней спелые яблоки и бананы. Также можно окунуть плод в кипяток, правда, это вымывает витамины.