В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать хурму и сделать ее менее вяжущей. Сейчас как раз активный сезон продажи этих плодов.
В Роскачестве рассказали, что хурма бывает вяжущих и не вяжущих сортов, при этом вяжущие более полезны. Они содержат танины, полезные для щитовидной железы.
Круглая или приплюснутая хурма обычно не вяжет и слаще. Коническая форма указывает на вяжущий сорт. Твердые плоды, скорее всего, незрелые, мягкие – перезревшие. Бледная или зеленоватая хурма – недозрелая. Спелый плод ярко-оранжевый, при надавливании чуть проминается, затем восстанавливая форму. Околоплодные листья должны быть сухими, а плод под ними – коричневым.
Если хурма чересчур вяжет, ей нужно дозреть, а для этого полежать в пакете несколько дней при комнатной температуре. Можно ускорить процесс, подложив к ней спелые яблоки и бананы. Также можно окунуть плод в кипяток, правда, это вымывает витамины.