Макрон после обновления ядерной доктрины РФ обратился к Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне сообщений о разрешении Киеву бить западным оружием вглубь РФ и после обновления ядерной доктрины России призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине.

«Я призываю президента Путина к здравому смыслу и к его обязанностям … соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — сказал он на полях саммита «Группы двадцати» (G20), завершившегося в Рио-де-Жанейро.

Вам будет интересно Байден дал добро на удары дальнобойными ракетами по России: что это меняет? Джо Байден впервые позволил применение силами ВСУ дальнобойного оружия вглубь российских территорий. Об этом сказано в издании The New York... 18.11.2024 221

17 ноября издание The New York Times сообщило, что Джо Байден впервые позволил применение силами ВСУ дальнобойного оружия вглубь российских территорий. 19 ноября Миннобороны РФ заявило об атаке ATACMS на Брянскую область.

19 ноября президент РФ утвердил основы обновленной государственной политики России в области ядерного сдерживания.