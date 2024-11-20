В Петербурге задержали 16-летнего подростка, работавшего курьером на мошенников

В Петербурге полицейские задержали 16-летнего подростка, работавшего курьером на мошенников.
Как рассказали в ГУ МВД по СПб и ЛО, в полицию 9 ноября обратился 78-летний пенсионер. Он рассказал, что 7 ноября после убедительного телефонного разговора с неизвестным он передал курьеру более 17,5 тысяч долларов США и 1120 евро. Было возбуждено уголовное дело.
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.
В результате по подозрению в пособничестве мошенникам задержан 16-летний подросток. Он признался, что был посредником в мошеннической схеме минимум пять раз: забирал деньги у курьера и переводил их на криптокошелек. Инструкции и оплату он получал через мессенджер. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
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19.11.2024 181