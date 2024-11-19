Следком возбудил уголовное дело после видео с нападением мигранта-подростка на школьника в Петербурге

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения школьника-мигранта на одноклассника в Петербурге.

В соцсетях ранее появилось видео, как в одной из школ Петербурга мигрант-подросток ударил ногой и рукой в голову сверстнику. Следственный комитет проводит проверку по факту данного инцидента по признакам преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство».

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В ГУ МВД по СПб и ЛО сообщили, что каких-либо заявлений или сообщений о происшествии не поступало. Тем не менее, по данному факту возбуждено уголовное дело.