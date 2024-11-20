Пенсионер отсудил 500 тысяч рублей за падение на льду в Петербурге

Василеостровский районный суд Петербурга взыскал компенсацию морального вреда в пользу местного жителя за падение на гололеде.

Инцидент произошел 20 декабря 2022 года на Васильевском острове, пенсионер поскользнулся и упал на тротуаре, который не был очищен от снега и льда. В результате падения мужчина получил тяжелые травмы: множественные раны и переломы.

Проверка прокуратуры показала, что причиной падения стала ненадлежащая уборка территории СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства». Прокурор обратился в суд с иском о взыскании 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в защиту пожилого жителя. Суд удовлетворил требования прокурора.

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Ответчик подал апелляцию, но Санкт-Петербургский городской суд оставил решение районного суда без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение вступило в силу, его исполнение контролируется прокуратурой района.