Химическое предприятие в Ленобласти вошло в число лучших работодателей России

ФосАгро, чьи предприятия работают в Волхове (Ленинградская область), Череповце (Вологодская область), Кировске (Мурманская область) и Балакове (Саратовская область), получила наивысшую оценку в рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes. Компания сохранила свои позиции в «платиновом» списке лучших работодателей страны.

Волховское производственный комплекс компании в Ленинградской области является важной частью общей стратегии развития компании. После глубокой модернизации цехов, строительства новых технологических объектов выпуск удобрений здесь увеличился в пять раз. За девять месяцев 2024 года кардинально обновленный завод произвел почти 850 тысяч тонн удобрений, и до конца года здесь планируют выпустить больше миллиона тонн удобрений.

Оценка компаний производилась по трём группам критериев, соответствующим аббревиатуре ESG: «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». ФосАгро попала в категорию «Платина» по критериям «Экология» и «Корпоративное управление».

В рейтинге РБК ФосАгро также вошла в список высшего уровня — первую группу 25 работодателей с максимальным результатом.

Председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Виктор Черепов отметил, что поддержка социальной сферы и внедрение ESG-критериев во все аспекты деятельности компании также являются ключевым направлением стратегии развития компании.

«Люди — главная ценность компании, стратегический приоритет — забота о сотрудниках, их семьях и жителях регионов присутствия. В 2021-2023 гг. средняя заработная плата сотрудников компании выросла на 60%, а в феврале 2024 года зарплаты были проиндексированы ещё на 15%. Уделяем значительное внимание вопросам производственной безопасности, обеспечения достойного уровня условий труда и воспитания кадров. Наши коллективные договоры отмечены в числе лучших не только в отрасли, но в промышленности, в целом. На протяжении многих лет мы системно внедряем наилучшие доступные технологии, соблюдаем высокие стандарты в области корпоративного управления», — сказал Виктор Черепов.