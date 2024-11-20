В России работают чуть больше 930 легальных производителей красной икры

За последнее время 71 компания решила выйти из тени и узаконить производство.

За последние семь месяцев в России легализовалось 71 производитель икры, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваза Юсупова.

Это стало результатом введения обязательной маркировки икры QR-кодами, начавшейся в апреле текущего года. Теперь общее число легальных производителей икры в стране достигло 932, что на 8% больше, чем до введения маркировки.

Юсупов подчеркнул, что не вся икра без QR-кода является контрафактной. Продукция, выпущенная до 1 мая 2024 года, может продаваться до истечения срока годности без маркировки.

Однако, несмотря на рост легализации, производство лососевой икры в России резко сократилось. По данным ЦРПТ, за период с января по октябрь текущего года было произведено всего 10 тысяч тонн лососевой икры, что почти в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (29 тысяч тонн). Причины такого значительного падения пока не уточняются.