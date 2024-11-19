Набиуллина: мнение, что высокая ключевая ставка разгоняет инфляцию — ошибочно

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Глава ЦБ назвала заблуждением мнение, что ужесточение монетарной политики ведет к росту цен.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что высокая ключевая ставка не ведет к увеличению инфляции. Это, по словам главы регулятора, большое заблуждение.

Не могу не сказать о распространенном мнении, что рост ключевой ставки только разгоняет рост цен, потому что провоцирует рост расходов по кредитам. Это глубокое заблуждение, — заявила Набиуллина. 
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19.11.2024 100
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