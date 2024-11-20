Ленобласть передала военным партию автомобилей повышенной проходимости

На боевое дежурство заступают 12 машин УАЗ, предназначенных для борьбы с БПЛА.

Ленинградская область передала военнослужащим 12 автомобилей УАЗ, обладающих повышенной проходимостью и оборудованием для противодействия БПЛА.

Эти УАЗы специально подготовлены для монтажа на них оборудования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Это очень важно для того, чтобы небо было чистым от незаконных вторжений, а жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга чувствовали себя уверенно и спокойно, — заявил губернатор региона Александр Дрозденко.