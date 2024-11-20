В Выборгском районе снова прогремят взрывы на карьере

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Администрация МО «Выборгский район» Ленобласти 

Взрывные работы продлятся вплоть до конца рабочей недели. 

Жителей Выборгского района предупреждают о продолжающихся взрывных работах. Они пройдут с 20 по 22 ноября включительно с 12.00 до 18.00 в карьере Селезневского поселения.

Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадки, а также в радиусе опасной зоны (700 м) ЗАПРЕЩЕНЫ до окончания взрывных работ, — передает районная администрация.
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20.11.2024 23
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