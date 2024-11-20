В Выборгском районе снова прогремят взрывы на карьере

Взрывные работы продлятся вплоть до конца рабочей недели.

Жителей Выборгского района предупреждают о продолжающихся взрывных работах. Они пройдут с 20 по 22 ноября включительно с 12.00 до 18.00 в карьере Селезневского поселения.

Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадки, а также в радиусе опасной зоны (700 м) ЗАПРЕЩЕНЫ до окончания взрывных работ, — передает районная администрация.