В Выборгском районе снова прогремят взрывы на карьере

Взрывные работы продлятся вплоть до конца рабочей недели.
Жителей Выборгского района предупреждают о продолжающихся взрывных работах. Они пройдут с 20 по 22 ноября включительно с 12.00 до 18.00 в карьере Селезневского поселения.
Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадки, а также в радиусе опасной зоны (700 м) ЗАПРЕЩЕНЫ до окончания взрывных работ, — передает районная администрация.
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