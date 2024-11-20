Суд назначил крупнейшему издательству России штраф в 4 млн рублей

Также штраф в аналогичном размере назначен типографии «Парето-Принт». Суд счел, что компании распространяли порнографию.

Таганский суд Москвы оштрафовал издательство «ЭКСМО» и типографию «Парето-принт» по 4 миллиона рублей штрафа за распространение порнографических материалов.

Как сообщает ТАСС, суд признал организации виновными в нарушении статьи 6.20 КоАП РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Экспертиза выявила наличие порнографических материалов в романе Владимира Сорокина «Наследие». Это уже третий случай подобного рода: ранее такой же штраф был назначен издательству «АСТ».