Песков: прямая линия и пресс-конференция Путина пройдет в один из четвергов декабря

Совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина уже готовится. Она пройдет в декабре, по традиции в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это будет декабрь… Четверг, да, традиционно… Мы сообщим», — сказал ТАСС представитель Кремля.
В прошлом году «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялись 14 декабря.
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