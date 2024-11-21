Песков: прямая линия и пресс-конференция Путина пройдет в один из четвергов декабря

Совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина уже готовится. Она пройдет в декабре, по традиции в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет декабрь… Четверг, да, традиционно… Мы сообщим», — сказал ТАСС представитель Кремля.

В прошлом году «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялись 14 декабря.