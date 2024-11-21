Камеры «Лахта Центра» запечатлели МКС в небе над Петербургом

Камеры видеонаблюдения «Лахта Центра» запечатлели в небе над Петербургом Международную космическую станцию (МКС).
В кадре – не только МКС, но и самолеты, которые прилетают в Пулково. Петербуржцам показали, чем они отличаются. Очередной видимый пролет станции ожидается еще несколько раз на этой и следующей неделях, добавили в центре.
Видео: «Лахта Центр».
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