Камеры «Лахта Центра» запечатлели МКС в небе над Петербургом

Камеры видеонаблюдения «Лахта Центра» запечатлели в небе над Петербургом Международную космическую станцию (МКС).

В кадре – не только МКС, но и самолеты, которые прилетают в Пулково. Петербуржцам показали, чем они отличаются. Очередной видимый пролет станции ожидается еще несколько раз на этой и следующей неделях, добавили в центре.

Видео: «Лахта Центр».