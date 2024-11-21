Директора задержали за избиение мужчины в уличной драке в Кингисеппском районе

По подозрению в избиении человека в уличной драке в Большой Пустомерже Кингисеппского района 20 ноября 2024 года задержан 43-летний директор племенного хозяйства, проживающий в деревне Вистино.

Преступление совершено 1 августа 2022 года. На улице Победы между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого директор избил 39-летнего оппонента.

Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами скуловой кости и глазницы. Было заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.