В Кингисеппском районе заасфальтировали дорогу на Курголово

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В Кингисеппском районе полностью завершен ремонт дороги от деревни Выбье до поворота на поселок Курголово.

Дорожники уложили 10 километров нового асфальта, нанесли разметку и укрепили обочины. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Ранее в Кингисеппском районе обновили 10 километров асфальта между Опольем и Онстополем.

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21.11.2024 97
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