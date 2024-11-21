В Кингисеппском районе заасфальтировали дорогу на Курголово

В Кингисеппском районе полностью завершен ремонт дороги от деревни Выбье до поворота на поселок Курголово.
Дорожники уложили 10 километров нового асфальта, нанесли разметку и укрепили обочины. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее в Кингисеппском районе обновили 10 километров асфальта между Опольем и Онстополем.
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