Зачинщик нападения на сотрудников ДПС в «цыганской» деревне в Ленобласти предстанет перед судом

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Ранее 28-летний агрессор был задержан.

СК завершил расследование уголовного дела в отношении жителя деревни Верхние Осельки Всеволожского района Ленинградской области, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции.

Как сообщает Следственный комитет, 28-летний мужчина обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.

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16.10.2024 392
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