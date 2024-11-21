Зачинщик нападения на сотрудников ДПС в «цыганской» деревне в Ленобласти предстанет перед судом

Ранее 28-летний агрессор был задержан.

СК завершил расследование уголовного дела в отношении жителя деревни Верхние Осельки Всеволожского района Ленинградской области, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции.

Как сообщает Следственный комитет, 28-летний мужчина обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.