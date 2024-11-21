Охранники склада в Петербурге избили мужчину, пытавшегося устроиться на работу

Сам кандидат был вооружен ножом и успел нанести удары несостоявшимся коллегам.

В полицию Пушкинского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о драке на складе маркетплейса в посёлке Шушары. В результате конфликта, случившегося 20 ноября, ножевые ранения получили двое охранников склада – 29 и 48 лет.

Пострадавшие утверждают, что конфликт возник с неизвестным мужчиной, который пришел устраиваться на работу.

Утром следующего дня в травмпункт обратился 24-летний гражданин ближнего зарубежья с телесными повреждениями, полученными, по его словам, в ходе той самой драки. Он заявил, что был избит охранниками, после чего покинул медицинское учреждение.

Сейчас полиция разыскивает мужчину. решается вопрос о возбуждении уголовного дела.